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Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosu ücretsiz mi? Halkalı-İstanbul Havalimanı metro durakları, güzergahı nasıl?

Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosu ücretsiz mi? Halkalı-İstanbul Havalimanı metro durakları, güzergahı nasıl?

19.06.2026 17:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosu ücretsiz mi? Halkalı-İstanbul Havalimanı metro durakları, güzergahı nasıl?

İstanbul’un ulaşım altyapısında kritik bir adım olarak değerlendirilen Halkalı–Arnavutköy Metro Hattı 19 Haziran itibarıyla hizmete açıldı. Peki, Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosu ücretsiz mi? Halkalı-İstanbul Havalimanı metro durakları, güzergahı nasıl?
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Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 22 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimi 19 Haziran tarihinde hizmete girdi. Peki, Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosu ücretsiz mi? Halkalı-İstanbul Havalimanı metro durakları, güzergahı nasıl?

HALKALI - İSTANBUL HAVALİMANI (ARNAVUTKÖY) METRO DURAKLARI

1-İbn Haldun Üniversitesi

2-Kayaşehir

3-Olimpiyatköy

4-Halkalı Stadı

5-Halkalı

İstanbul Yeni Havalimanı - Halkalı Metro Hattı, Havalimanı istasyonundan başlayarak sırayla;

-Taşoluk,

-Arnavutköy-Hastane,

-İbn Haldun Üniversitesi,

-Kayaşehir,

-Olimpiyatköy,

-Halkalı Stadı

-Halkalı İstasyonunda son bulmaktadır.

BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK SEYAHAT SÜRELERİ ŞÖYLE:

Halkalı - İstanbul Havalimanı: 30 dakika

Halkalı - Gayrettepe: 57 dakika

Halkalı - Kağıthane: 54 dakika

Başakşehir (Metrokent) - Kağıthane: 48 dakika

HALKALI - İSTANBUL HAVALİMANI METROSU ÜCRETSİZ Mİ, NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, metronun 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını açıkladı.

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