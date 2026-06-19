Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 22 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimi 19 Haziran tarihinde hizmete girdi. Peki, Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosu ücretsiz mi? Halkalı-İstanbul Havalimanı metro durakları, güzergahı nasıl?
HALKALI - İSTANBUL HAVALİMANI (ARNAVUTKÖY) METRO DURAKLARI
1-İbn Haldun Üniversitesi
2-Kayaşehir
3-Olimpiyatköy
4-Halkalı Stadı
5-Halkalı
İstanbul Yeni Havalimanı - Halkalı Metro Hattı, Havalimanı istasyonundan başlayarak sırayla;
-Taşoluk,
-Arnavutköy-Hastane,
-İbn Haldun Üniversitesi,
-Kayaşehir,
-Olimpiyatköy,
-Halkalı Stadı
-Halkalı İstasyonunda son bulmaktadır.
BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK SEYAHAT SÜRELERİ ŞÖYLE:
Halkalı - İstanbul Havalimanı: 30 dakika
Halkalı - Gayrettepe: 57 dakika
Halkalı - Kağıthane: 54 dakika
Başakşehir (Metrokent) - Kağıthane: 48 dakika
HALKALI - İSTANBUL HAVALİMANI METROSU ÜCRETSİZ Mİ, NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, metronun 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını açıkladı.