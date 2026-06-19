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YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 20-21 Haziran 2026 YKS günü İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 20-21 Haziran 2026 YKS günü İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

19.06.2026 12:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 20-21 Haziran 2026 YKS günü İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS öncesinde ulaşımın bedava olup olmayacağı araştırmaya başlandı. Peki, YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 20-21 Haziran 2026 YKS günü İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 20-21 Haziran tarihlerinde büyük bir heyecana sahne olacak. Sınav merkezlerine zamanında ulaşmak isteyen adaylar ve veliler ise ulaşım seçeneklerine dair ayrıntıları araştırmaya başladı. Peki, YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 20-21 Haziran 2026 YKS günü İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

20-21 HAZİRAN 2026 YKS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS kapsamında toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağına ilişkin resmi açıklaması henüz yapılmadı. İBB'den konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimiz güncellenerek detaylar eklenecektir.

GEÇEN YIL ÜCRETSİZ MİYDİ?

Geçtiğimiz yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi, YKS'ye giren adaylar ile sınav görevlilerine toplu taşımada ücretsiz ulaşım imkânı sağlamıştı. Sınav giriş belgesi veya görevli kimliğini ibraz eden vatandaşlar, İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan İETT ve özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, Tünel ve Şehir Hatları vapurlarından ücretsiz yararlanabilmişti.

Uygulama, sınavın başlayacağı saatten 2 saat önce başlayıp sınavın sona ermesinin ardından 2 saat daha devam etmişti. 2026 yılına ilişkin uygulamanın da İBB'nin yapacağı resmi açıklamanın ardından netlik kazanması bekleniyor.

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