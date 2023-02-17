Haluk Levent AHBAP’ı hedef alan trollere yanıt verdi: 'Bir karar aldım...'

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 18:23

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 18:23

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından hem afet bölgesinde hem de sosyal medyada depremzedeler için canla başla çalışan şarkıcı Haluk Levent, AHBAP’ı hedef alan trollerle ilgili bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden AHBAP’a yönelik algı çalışması yapan bir grubun olduğuna dikkat çeken Levent, söz konusu saldırılara yanıt vermeyeceğini belirtti. Levent, bu kararı afet bölgesindeki çalışmaların yavaşlamaması adına aldığını ifade etti.

Levent paylaşımında şunları söyledi:

“Bir ekip kurulmuş kim kurdurmuş bilmiyorum. Ahbap'ı yıpratmak için eski ne varsa yayma ve yayınlama kararı almışlar. Ben de bir karar aldım. Ben çalışmalarıma devam edeceğim. Ve bu sayfayı Ahbaplar yönetecek. Bu halk düşmanları ile muhatap olamam çünkü işlerimiz aksıyor.

Kim ne yaparsa kim ne yazarsa yazsın artık bu sayfadan cevap verilmeyecek. Sadece işimize yoğunlaşıp sizden gelen bağışları iyi projelerle sizlere sunmayı hedefliyoruz. Deprem yaraları sarıldıktan sonra şeytanın yeryüzü temsilcilerine toplu cevap verip hesaplaşacağım. Bilginize”