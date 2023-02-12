Haluk Levent'ten 'o paylaşıma' tepki: 'Söylemediğim şeyleri yazmayın'

Ünlü sanatçı ve AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, sosyal medyada yayılan ve kendisinin söylediği iddia edilen paylaşıma tepki gösterdi. Levent, paylaşımının kendisine ait olmadığını söyleyerek, iddiaları yalanladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 17:57
Haluk Levent'ten 'o paylaşıma' tepki: 'Söylemediğim şeyleri yazmayın'
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetinde 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile depremden etkilenen bölgelere giden Haluk Levent, kendisine ait olduğu iddia edilen "Canımızı Hıristiyan'a, Yahudi'ye, Ermeni'ye ve hatta ateiste emanet ettik, malımızı Müslüman'dan koruyoruz!" paylaşımını yalanladı.

“YAPMAYIN ETMEYİN”

Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yapmayın etmeyin . Bizler bölgede acıları azaltmaya çalışırken söylemediğim şeyleri yazmayın. Lütfen" ifadelerini kullandı.


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