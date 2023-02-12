Haluk Levent'ten 'o paylaşıma' tepki: 'Söylemediğim şeyleri yazmayın'

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 17:57

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 18:02

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetinde 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile depremden etkilenen bölgelere giden Haluk Levent, kendisine ait olduğu iddia edilen "Canımızı Hıristiyan'a, Yahudi'ye, Ermeni'ye ve hatta ateiste emanet ettik, malımızı Müslüman'dan koruyoruz!" paylaşımını yalanladı.

“YAPMAYIN ETMEYİN”

Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yapmayın etmeyin . Bizler bölgede acıları azaltmaya çalışırken söylemediğim şeyleri yazmayın. Lütfen" ifadelerini kullandı.