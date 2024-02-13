Haluk Levent duyurdu: Bir işçi göçükten kendi imkanlarıyla kurtuldu

AHBAP kurucusu Haluk Levent, Erzincan İliç'teki faciada bir işçinin göçük altından kendi imkanlarıyla çıktığını ve hastanede tedavi altında olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 19:37
Haluk Levent duyurdu: Bir işçi göçükten kendi imkanlarıyla kurtuldu
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Erzincan İliç'te Kanadalı bir şirketin altın madeninde maden cevher döküm sahasında toprak kayması meydana geldi.

Anagold Madencilik ve SSR Mining şirketlerinin faaliyet yürüttüğü bu maden sahası daha önce siyanür sızması iddialarıyla da gündeme gelmişti.

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Saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda göçük altında kalan 9 işçinin olduğu belirtilirken olayın ardından bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ALİ YERLİKAYA: 9 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 667 işçiden 9'una henüz ulaşılamadığını arama kurtarma çalışmalarının  devam ettiğini söyledi. Yerlikaya, kazanın büyük miktardaki istiflenmiş olan toprak kütlesinin kayması sonucu meydana geldiğini belirterek, "8-10 dönümlük toprak kütlesi 100 dönümlük alana yayıldı" ifadelerini kullandı.

HALUK LEVENT: 1 KİŞİ KURTULDU

Öte yandan AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent, rzincan İliç'teki faciada bir işçinin göçük altından kendi imkanlarıyla çıktığını ve hastanede tedavi altında olduğunu duyurdu.


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