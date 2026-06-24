Haluk Levent'ten eleştirilere yanıt: 'Kişisel ticaretlerim ayrı Ahbap derneği ayrıdır'

Sanatçı ve Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent, hakkında verilen yaklaşık 70 milyon TL’lik adli para cezasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Levent şunları yazdı:

"Eleştiri haktır. Ve bir o kadar demokratiktir.

Bazen yapamıyorum başaramıyorum kendi ekonomimi yönetemiyorum. 10 yılda bir kriz yaşadığım doğrudur ama bu kez altından çok çok rahat kalkacağım krizler doğurdum :)

Her şey dahli olmadığım halde 1052 kripto mağdurunun ücretini ödemekle başladı. Ben kripto reklamı yapmadığım halde bunu öyle algılayan arkadaşlar yüzlerce tweet attılar. Bende yüzde 1 hata bile olsa sorumluluk alarak herkesin zararını karşıladım.

Evet bu dünyada görülmüş bir şey değildi. Ama yaptım. Ve bu blockchain ağını satın aldım. Adına da HLKCHAIN ismini koydum. Tüm kripto alemi bunu bilir. Hatta geçmiş twitlerim hala duruyor.

Madem kucağıma bir block chain ağı bırakıldı neden başarmayayım? dedim. Ve bir hayalim oluştu. Dünyadaki bütün dernekleri HLKCHAIN altında birleştirmek ve daha etkili daha hızlı yardım yapılmasını sağlamak.

1.5 yıllık uzun maratonlarla çok güzel bir yere getirdik. Şu anda MEXC borsasında ama yakında dünyanın önemli borsalarında görebileceksiniz. Geçen ay mide kanaması geçirdim. Bazı konserlerimi iptal etmek zorunda kaldım.Daha önce de deprem bölgesinde aylarca kaldım, konserlere çıkmadım (HTS kayıtlarımı bakanlık yayınlayabilir mahzuru yok)

Her zaman her an başarılı olacağız diye bir durum yok. Ama hayalleri gerçekleştirmek benim işim. İnanıyorum. Dünyanın en yardımsever blockchain ağını oluşturdum ama ekonomik olarak zorluk çektim.

Birçok yere ödememi geciktirdim. Ödeme planları yapıyorum hala. Kısaca biraz zora girdim :)

Ama elimdeki imkanlarla bunun yüzlerce katını karşılayacak sistemim var çok şükür. Kısaca bu Blockchain ağı karşılığını bulacak ve dünyanın en şeffaf en güvenilir yardım ağı olarak yerini alacak. Hatta BM direktörü Najva Mekki ile toplantı yaptım. HLK chain’i bütün dünyanın yardım ağı olarak kullanmak için toplantılarımız devam etmekte.

Geçtiğimiz mayıs ayında Bakü’deki BM toplantısında projemi canlı yayında tüm dünyaya anlattım. Bu bir yardım blockchain ağı olacak. Yakında stabil coin de dahil olmak üzere ilgili çalışmalar duyurulacak.

İşte bu süreç dünyanın en etkili yardım ağına kişisel olarak çok yatırım yapmama sebep oldu. İşte; Kişisel olarak borçlandığım konuları AHBAP Derneği ile ilişkilendirip “hemen kapatılsın” diyen arkadaşlara sesleniyorum.

Benim kişisel ticaretlerim ayrı Ahbap derneği ayrıdır. İçişleri Bakanlığımız tarafından her yıl düzenli denetime tabi tutuluyoruz. Ve bu denetimleri yayınlıyoruz. 9 ay önce denetim yapılmıştı. Yakın zamanda tekrar denetleneceğiz inşallah.

Ardından her zaman olduğu gibi raporumuzu ahbap org sitesinden takip edebilirsiniz.

AMA DEPREM DÖNEMİNDEN BU GÜNE KADARKİ TÜM HESAPLAR İÇİN ULUSLARARASI SAYGIN DENETİM FİRMALARINDAN GRANT THORNTON İLE SÖZLEŞMİŞTİK. TEMMUZ AYINDA DENETLEMEYE GELİYORLAR. BU SAYFADAN VE CANLI YAYINLARDAN TEK TEK KURUŞU KURUŞUNA AÇIKLAYACAĞIZ .

(Bu twit burada dursun)

Çok çok detay ve fatura görmek isteyen arkadaşlar var. KVKK kanunlarına göre yayınlayamıyoruz ama dileyen arkadaşlar İç işleri bakanlığımızdan isteyebilirler. Sosyal medyada uzun zamandır yokum ve sorularınıza yanıt veremediğim için bağışlayın.

İmza

Hatasıyla sevabıyla Haluk abiniz"