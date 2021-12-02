Haluk Levent'ten Bakan Koca'ya SMA tepkisi

02 Aralık 2021 Perşembe, 22:55

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün gerçekleşen SMA Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yeni doğan bebeklere SMA taramasının zorunlu olacağını duyurdu.

AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent, osyal medya hesabından kararı çok doğru bulduğunu belirtti.

Öte yandan SMA hastalığının tedavisinde kullanılan Zolgensma ilacı hakkında bir açıklama gelmemesine sitem eden Levent, "Ne yapacağız şimdi?" dedi.

"YÜZLERCE ÇOCUĞUN BEKLEDİĞİ ZOLGENSMA İLACI İÇİN BİR AÇIKLAMA GELMEDİ"

Levent, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sağlık Bakanlığı SMA toplantısı sonucu: Evlilik öncesi test zorunlu hale geliyor. Risk oluşturan çiftlere tüp bebek devlet karşılayacak. Bu kararlar doğru ve çok önemli. Ama şu anda yüzlerce çocuğun beklediği Zolgensma ilacı için bir açıklama gelmedi. Ne yapacağız şimdi?"