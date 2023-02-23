Haluk Levent’ten İçişleri Bakanlığı'na 'denetim' çağrısı: 'Spekülasyonlar sebebiyle…'

Sanatçı ve AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent, son günlerde iktidar tarafından hedef gösterilen derneğinin tekrar denetlenmesi için İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunduklarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 11:49
Haluk Levent’ten İçişleri Bakanlığı'na 'denetim' çağrısı: 'Spekülasyonlar sebebiyle…'
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım ve bağış toplama çalışmaları nedeniyle hedef gösterilen Ahbap Derneği'nin kurucusu ve sabatçı Haluk Levent, AHBAP'ın denetlenmesi için İçişleri Bakanlığı'na başvuruda bulunduklarını duyurdu.

Levent, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Spekülasyonlar sebebiyle, Ahbap’ın şeffaflığı için bağış yapan herkesin merakını gidermek adına (her ne kadar aylar önce denetlenmiş olsak da) en yakın zamanda tekrar denetlenmek isteğimizi İçişleri Bakanlığı Dernekler Müdürlüğü'ne az önce ilettik. Sayı 34-235-051/24."


Haluk Levent AHBAP Ahbap Derneği içişleri bakanlığı denetim

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