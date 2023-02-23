Haluk Levent’ten İçişleri Bakanlığı'na 'denetim' çağrısı: 'Spekülasyonlar sebebiyle…'

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 11:49

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 12:06

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım ve bağış toplama çalışmaları nedeniyle hedef gösterilen Ahbap Derneği'nin kurucusu ve sabatçı Haluk Levent, AHBAP'ın denetlenmesi için İçişleri Bakanlığı'na başvuruda bulunduklarını duyurdu.

Levent, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Spekülasyonlar sebebiyle, Ahbap’ın şeffaflığı için bağış yapan herkesin merakını gidermek adına (her ne kadar aylar önce denetlenmiş olsak da) en yakın zamanda tekrar denetlenmek isteğimizi İçişleri Bakanlığı Dernekler Müdürlüğü'ne az önce ilettik. Sayı 34-235-051/24."