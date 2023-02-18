Haluk Levent'ten sevindiren haber

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından hem afet bölgesinde hem de sosyal medyada depremzedeler için canla başla çalışan şarkıcı Haluk Levent, trollerin AHBAP’ı hedef almasının ardından Twitter kullanımına ara vereceğini duyurmuştu. Haluk Levent, yaptığı son açıklamada kararından vazgeçtiğini ve Twitter'a döndüğünü söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 21:06
Haluk Levent'ten sevindiren haber
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden yaptığı yardımlar sonrası hedef gösterilen Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, Twitter'a geri döndüğünü duyurdu.

Levent, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Geri döndüm Twitter’a. Çünkü sayfadan gider gitmez 'bakın sayfayı kapattı' dediler. Benim burda olmayışım onları daha da cesaretlendiriyor" dedi.

Sanatçı Levent, şöyle devam etti:

Şeytanın yeryüzü temsilcileri ile savaşmaya daha sonra devam edeceğiz. Böyle duygusal kararlar alıp bozabiliyorum. Bağışlayın."

NE OLMUŞTU?

Haluk Levent geçtiğimiz günlerde trollerin saldırısına uğradığını belirtmiş ve Twitter'a ara verdiğini ifade etmişti.

Levent şunları söylemişti:

“Bir ekip kurulmuş kim kurdurmuş bilmiyorum. Ahbap'ı yıpratmak için eski ne varsa yayma ve yayınlama kararı almışlar. Ben de bir karar aldım. Ben çalışmalarıma devam edeceğim. Ve bu sayfayı Ahbaplar yönetecek. Bu halk düşmanları ile muhatap olamam çünkü işlerimiz aksıyor.

Kim ne yaparsa kim ne yazarsa yazsın artık bu sayfadan cevap verilmeyecek. Sadece işimize yoğunlaşıp sizden gelen bağışları iyi projelerle sizlere sunmayı hedefliyoruz. Deprem yaraları sarıldıktan sonra şeytanın yeryüzü temsilcilerine toplu cevap verip hesaplaşacağım. Bilginize”


Haluk Levent AHBAP Twitter

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