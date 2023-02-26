Haluk Levent’ten yayın duyurusu: Sorularınız varsa yazabilirsiniz
AHBAP Derneği'nin kurucusu ve müzisyen Haluk Levent, yarın sabah Fox TV’ye konuk olacağını belirterek “Sorularınız olursa yarın sabah ben yayına başladığımda bu twitin altına yazabilirsiniz” açıklamasında bulundu.
AHBAP Derneği'nin kurucusu ve müzisyen Haluk Levent, yarın sabah saat 09.45’te Fox TV’ye konuk olacak.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Levent, "Daha önceden planlamış olan bir programa katılıyorum yarın sabah. Fox TV de İlker Karagöz ile. 15 günde ne yaptık ne ettik açıklayacağım. Sorularınız olursa yarın sabah ben yayına başladığımda bu twitin altına yazabilirsiniz. Saat 09,45 te" ifadelerini kullandı.
Daha önceden planlamış olan bir programa katılıyorum yarın sabah.— Haluk Levent (@haluklevent) February 26, 2023
Fox TV de İlker Karagöz ile.
15 günde ne yaptık ne ettik açıklayacağım.
Sorularınız olursa yarın sabah ben yayına başladığımda bu twitin altına yazabilirsiniz
Saat 09,45 te.@FOXTurkiye
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