Hanak Belediyesi’nden Ata tohumu hamlesi
Hanak Belediyesi, Türkiye’de yok olmak üzere olan Kavılca buğdayını Ukrayna’dan getirterek tekrar üretime başladı. 50 tonun üzerinde yetiştirilen buğdaydan yapılan un satışa sunuluyor.
Ardahan’ın CHP’li Hanak Belediyesi’nin kurduğu Kadın Kooperatifi tarafından üretilen yöresel ürünlerin ülke genelinde satışı yapılıyor. Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya, kadın ve üretim konusunu öncelediklerini belirterek “Kadını üretime, tarıma dahil etmek için Kadın Kooperatifi kurduk” dedi.
"GELİR KAYNAĞI OLUŞTU”
Büyükkaya, Hanak’tan önce 28 yıl Kocaeli ve Gebze belediyelerinde çalıştığının altını çizerek “Büyük kentlerde gördüğüm belediyeciliği, ‘Hanak’a götürebilseydik nasıl olurdu’ diye düşünürdüm. Aday olduğumda vatandaşın karşısına projelerle çıktım. Oylarımızı yüzde 4’ten yüzde 46’ya çıkardım. Geldiğimde temel sorunlar çoktu. Yol, su, kanalizasyon gibi alanlarda eksiklikler vardı. Bunların neredeyse tamamını çözdük. Daha sonra kültür, sanat, eğitim, spor, sağlık ve üretime yönelmemiz gerekiyor dedim. Bu nedenle tarım ve kadın konusunu önceledik” diye konuştu. Kooperatif aracılığıyla bölgenin yöresel yemeklerini, balını, kaşar peynirini üretmeyi, kaz yetiştiriciliğini öncelediklerini kaydeden Büyükkaya, “Hayvancılık ve tarımı merkeze aldık. Köylüye yetiştirmeleri için toplam üç bin kaz dağıttık. Vatandaşa gelir kaynağı oluştu” dedi.
Kavılca buğdayını Ukrayna’dan getirterek üretime başladıklarını da belirten Büyükkaya, “Köylüler aracılığıyla yedi yıldır ekip biçiyoruz. Böylece yaklaşık 50 tonun üzerinde buğday yetiştirdik” diye konuştu.
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