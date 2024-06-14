Hande Yener'den ODTÜ'lü öğrencilere destek: Kendi imkanlarıyla konser verdi!
Ünlü şarkıcı Hande Yener, ODTÜ'de rektörlüğün yasaklamasına rağmen öğrencilerin kendi imkanlarıyla düzenlediği bahar şenliğinde ücretsiz konser vererek öğrencilere destek verdi.
Ünlü şarkıcı Hande Yener, rektörlüğün engellerine rağmen kendi imkanlarıyla Bahar Şenliği yapan ODTÜ öğrencilerine özel ücretsiz konser verdi.
Hande Yener, konser sonrası da arabasının tavanına çıkarak öğrenciler ile birlikte "Sopa" şarkısını söyledi.
O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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