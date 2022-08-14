Hanife'yi otobüs terminalinde katleden erkek tutuklandı
İzmir'in Dikili ilçesinde 16 yıllık eşi Hanife Çakıcı'yı (33) otobüs terminalinde 4 bıçak darbesiyle öldüren Haydar Çakıcı (34) tutuklandı.
Atatürk Caddesi'ndeki Dikili Otobüs Terminali'nde, 12 Ağustos'ta saat 17.00 sıralarında 2 çocuk annesi Hanife Çakıcı, eşinden sürekli şiddet gördüğü için evi terk edip, otogara gitti. Durumu fark eden Haydar Çakıcı, Hanife Çakıcı'nın peşine düştü.
4 YERİNDEN BIÇAKLADI
Haydar Çakıcı, otogarda bulduğu Hanife Çakıcı'yı 2'si göğsünden, 2'si de sırtından olmak üzere 4 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HANİFE, KURTARILAMADI
Sağlık ekipleri, Hanife Çakıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Çakıcı'nın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çakıcı, otopsinin ardından Deliktaş Mezarlığı'nda toprağa verildi.
TUTUKLANDI
Polis ekipleri de Haydar Çakıcı'yı gözaltına aldı. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Haydar Çakıcı, dün akşam çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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