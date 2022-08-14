Hanife'yi otobüs terminalinde katleden erkek tutuklandı

14 Ağustos 2022 Pazar, 17:06

Atatürk Caddesi'ndeki Dikili Otobüs Terminali'nde, 12 Ağustos'ta saat 17.00 sıralarında 2 çocuk annesi Hanife Çakıcı, eşinden sürekli şiddet gördüğü için evi terk edip, otogara gitti. Durumu fark eden Haydar Çakıcı, Hanife Çakıcı'nın peşine düştü.

4 YERİNDEN BIÇAKLADI

Haydar Çakıcı, otogarda bulduğu Hanife Çakıcı'yı 2'si göğsünden, 2'si de sırtından olmak üzere 4 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HANİFE, KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri, Hanife Çakıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Çakıcı'nın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çakıcı, otopsinin ardından Deliktaş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri de Haydar Çakıcı'yı gözaltına aldı. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Haydar Çakıcı, dün akşam çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.