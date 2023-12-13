Sakarya'da silah kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı

Sakarya'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 13.12.2023 - 13:22
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte silah kaçakçılığının önlenmesi için Adazapazarı, Serdivan ve Erenler ilçelerinde tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

Özel harekatçıların da destek verdiği operasyonda, 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 89 adet fişek, 60 adet tüfek fişeği ve silah parçaları ele geçirildi.

6 şüpheli de gözaltına alındı.


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