Sakarya'da silah kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı
Sakarya'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte silah kaçakçılığının önlenmesi için Adazapazarı, Serdivan ve Erenler ilçelerinde tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.
Özel harekatçıların da destek verdiği operasyonda, 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 89 adet fişek, 60 adet tüfek fişeği ve silah parçaları ele geçirildi.
6 şüpheli de gözaltına alındı.
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