Haram diyorlardı ama... Maarif Vakfı öğrenci ücretlerini faize yatırmış!

08 Kasım 2022 Salı, 12:02

Her fırsatta faize karşı olduğunu belirten, ‘Nas’ politikası yürüttüklerini söyleyen AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta övdüğü Maarif Vakfı, öğrencilerden aldıkları ücreti faize yatırıyor. Yurtdışındaki FETÖ okullarını devralmak için kurulduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesinden milyarlarca lira kaynak aktarılan ve ‘Gölge bakanlık’ olarak nitelendirilen Maarif Vakfı, gelirlerini faize yatırıyor.

Maarif Vakfı, ülke temsilcileri ve muhasebe sorumlularına attığı mailde elde edilen gelirin bankalarda ‘nemalandırılması’ ve faiz gelirlerinden yararlanılması istendi.

‘ÖĞRENCİ ÜCRETLERİNİ FAİZE YATIRIN’

Ülke temsilcileri ve muhasebe çalışanlarına atılan mailde şu ifadelere yer verildi:

“Geçtiğimiz istişare toplantısında sizlere öğrenci ücretlerinin nemalandırılması hakkında bir bilgilendirme yapmıştık. Bildiğiniz üzere Vakfımızı denetleyen Denetim Heyeti Başkanı Mutalip Ünal Bey’in talimatı ile Vakfımızın kamudan aldığı bütçe günlük ve aylık olarak banka hesaplarında tutulmakta ve nemalandırılmaktadır. Aynı şekilde bulunduğunuz ülkede güvenilir banka alt yapısı bulunuyor ise sizlerin de elde ettiğiniz gelirleri bankada nemalandırmanız gerekmektedir. Bu mail toplu olarak gönderildiği için her ülkede farklı uygulamalar olabileceğini tahmin ediyoruz. Bu işlemi yapabilmeniz için bulunduğunuz ülkede bankacılık sisteminin güvenilir olması çok önemlidir. Güvenilir olmayan bankalara yatırılan mevduatların başına gelebilecek sıkıntılı durumlar mevduatı o ülkeye yatıran Ülke Temsilcilerine aittir. Eğer bulunduğunuz ülkede gecelik faiz ya da haftalık faiz oğsiyonu yok ise ve bankada nemalandırmak istediğiniz tutar 1 aydan kısa sürede kullanılacaksa bu hesabı vadeli mevduata yatırmanız gerekmemektedir. Vakfın mal varlığını zarara uğratmamak adına ülkenizdeki durumu değerlendirmeli ve ona göre hareket etmeniz gerekmektedir. Bu konu ile ilgili tüm sorularınızın cevaplarını Mali İşler Kıdemli Sorumlusu Hasan Tavukçu Bey ile iletişime geçerek öğrenebilirsiniz.”

Mailin sonunda Tavukçu’nun numarası yer alıyor.

‘HİÇBİR PROBLEM YOK’

Maarif Vakfı Mali İşler Kıdemli Sorumlusu Hasan Tavukçu ise maili yalanlamadı. Vakfın gelirlerini faize yatırıp yatırmadığı sorusunu yönelttiğimiz Tavukçu şu yanıtı verdi:

“Bunun cevabını vermem uygun olmaz. Bu sorulara cevap verme yetkim yok, usulen de uygun değil etik açısından da uygun değil. Sorduğunuz soru da çok makul, hiçbir problem yok, haberini de yapabilirsiniz. Sorunuzu mail yoluyla resmi şekilde sorarsınız yanıt alırsınız. Sorunun cevabını biliyorum ama amirlerime danışmadan cevap veremem, bana cevap vermek için yetki verilmedi.”