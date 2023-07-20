Hareket halindeki araçta dans etmişlerdi: Gözaltına alınan kadınlarla ilgili yeni gelişme

İstanbul’da 17 Temmuz günü Sahil Yolu Tuzla istikametinde seyir halindeki araçta dans edip 'uygunsuz hareketler'yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kadın, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

AA
Yayınlanma: 20.07.2023 - 12:56
Hareket halindeki araçta dans etmişlerdi: Gözaltına alınan kadınlarla ilgili yeni gelişme
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Kartal Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde 17 Temmuz günü seyir halindeki araçta uygunsuz görüntüleri kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan N.N.Ö. (19) ve G.P. (18) ile aracın sürücüsü M.E.C. (23), Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındı.

Haklarında "hayasızca hareket etmekten ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten" adli işlem başlatılan sürücü M.E.C. serbest bırakılırken, N.N.Ö. ve G.P. adli makamlara sevk edildi ve adli kontrol hükümleri uygulandı. M.E.C. idaresindeki araç da ceza işlemi uygulanarak bağlandı.


Dans gözaltı İstanbul

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