'Harem selam' talimatı veren müdürün göreve iadesine İzmir'den tepki

30 Mart 2022 Çarşamba, 17:27

Osmangazi’deki Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın, okulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sıralarda oturtulması için öğretmenlere yazı göndermesinin ardından açığa alınmıştı.

Ancak siyasi iktidara yakınlıklarıyla bilinen Eğitim-Bir Sen ve Türk Eğitim-Sen’in Bursa şubeleri ile çeşitli cemaatlerin destek açıklamalarının ardından Haydar Akın görevine iade edilmişti.

Eğitim- Sen İzmir şube başkanları, bugün bir basın toplantısı düzenleyerek Haydar Akın’ın göreve iade edilmesine tepki gösterdi.

"AÇIKÇA ANAYASAL SUÇ İŞLENMEKTE"

Açıklamayı okuyan Eğitim Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Necip Vardal, şunları söyledi:

"Yaşanan bu durum, sadece bir okul müdürünün değil, eğitim sisteminin bir bütün olarak tarikatların, cemaatlerin ve bunlara destek veren 'eğitim' sendikalarının kontrolüne geçtiğini gözler önüne sermiştir. Öyle ki hukuka uygun hareket etmek zorunda olan bir okul yöneticisi olan Haydar Akın’ın aleni biçimde hukuka, çocuk haklarına, Anayasa’nın en temel hükümlerine, laik ve bilimsel eğitime meydan okuması göz göre göre ödüllendirilmiştir. Hâlbuki ortada ağır bir suç bulunmaktadır. Ancak her zulmün, her eşitsizliğin ve her haksızlığın karşısında dini kendisine kalkan etmeyi alışkanlık edinenler, bırakalım suçlarıyla yüzleşmeyi, her defasında daha cüretkâr eylem ve uygulamalara imza atmaktadır. Bunun adı açık ve nettir. Türkiye’de Haydar Akın ve onun gibi cüretkâr yöneticiler, cemaat ve tarikatlar ile onlara destek veren tüm örgütler, laik ve bilimsel eğitimi un ufak etmeye çalışmakta, dolayısıyla da açıkça anayasal suç işlemektedir."

"İRADEMİZİ GÖRECEKSİNİZ"

Vardal, şöyle devam etti:

"Eğitim Sen olarak, devletin tüm imkânlarını ellerinde tutan ve güçlünün yasasını hukuk sanan herkese bir gerçeği hatırlatmak istiyoruz. Hepinizi tek tek, isim sisim örgütsel hafızamıza kazıyor, er ya da geç hukuk önünde hesap vereceğiniz günleri getireceğimizi bilmenizi istiyoruz.

Unutmayın ki çocuklarımızı iğrenç fantezilerinizin nesnesi yapmanızı ve her çocuğun haklarıyla var olduğu gerçeğini yok saymanızı engellemek için tüm örgütlü gücümüzü seferber etmekten vazgeçmeyeceğiz.

Haydar Akın ve onun gibilere karşı Türkiye’nin dört yanında okul okul, sınıf sınıf tüm eğitim sistemini mercek altında tutmaktaki kararlığımızı ve çocuklarımızı karanlığınıza teslim etmemekteki irademizi göreceksiniz.

Bu ülkede yaşayan herkesin eşit değerde olduğu hakikatini sizlere öğreteceğiz."