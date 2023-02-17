Harput nerede? Harput nasıl bir yer?

MÖ 20. yüzyıldan beri yerleşimin bulunduğu Harput gündem oldu. Peki, Harput nerede? Harput nasıl bir yer?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 15:50
Harput nerede? Harput nasıl bir yer?
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UNESCO Geçici Miras Listesi'nde bulunan 5 bin yıllık tarihi Harput Mahallesi, inşa edildiği günden beri birçok deprem yaşadı. Bilinmeyenlerin yanı sıra, 2020’de Elazığ merkezli 6.8 ve Kahramanmaraş merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğünde depremi yakından hisseden tarihi mahallede tek bir hasara rastlanmadı. Harput'un nerede olduğu merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

HARPUT NEREDE?

Harput, Elazığ'da bulunmaktadır.

HARPUT NASIL BİR YER?

MÖ 20. yüzyıldan beri yerleşimin bulunduğu Harput, tarih ve kültürüyle adeta Yukarı Fırat bölgesini temsil eder. İslam hakimiyeti öncesi ve sonrasında pek çok medeniyete ev sahipliği yapan şehir bu medeniyetlerden günümüze ulaşan eserleriyle açık hava müzesi gibidir ve önemli bir turizm merkezidir.




Harput deprem Elazığ

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