Hasan Kundakçı kimdir? Hasan Kundakçı neden öldü?

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 13:44

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 13:44

Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı dün öğle saatlerinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

HASAN KUNDAKÇI KİMDİR?

Hasan Kundakçı 1937 yılında Afyonkarahisar'da doğdu. 1955 yılında Kuleli Askerî Lisesini bitirdi. 1957'de Kara Harp Okulundan piyade asteğmen rütbesiyle mezun oldu. Piyade Okulundaki sınıf eğitimini 1959'da tamamlayan Kundakçı 1961-1962 yıllarında, 12. Kore Bölüğü'nde takım komutanlığı, 1965-1967 yıllarında Ağrı ve Tendürek Dağları'nda sınır bölük komutan­lığı yaptı. 1979-1980 yıllarında Kıbrıs'ta 230. Piyade Alayı komu­tanlığı yaptı. 1984'te tuğgeneralliğe yükseldi. 1993-95 yılları arasında Diyarbakır Jandarma Asayiş Bölge Komutanı olarak görev yaptı. Kıbrıs Rum Kesimi’nin başvurusu üzerine Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. 1997 yılında emekli oldu. 2017 yılında Vatan Partisi'ne katıldı.

SEDAT PEKER'İN İDDİALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Hasan Kundakçı'nın adı son olarak Sedat Peker'in Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı suikastı açıklamasında gündeme gelmişti.

Peker'in iddiaları üzerine konuşan eski özel harekatçı Korkut Eken, Kundakçı’nın “suikastçiye yardım etmek amacıyla” Kuzey Kıbrıs’a gittiğini iddia etmişti.

Eken, o dönem Barış Kuvvetleri Komutanı olan Hasan Kundakçı'nın Mehmet Ağar'dan yardım istemesi üzerine, her ihtimale karşı Atilla Peker'le (Sedat Peker'in kardeşi) Kıbrıs'a gittiğini öne sürmüştü.

Şenay Kundakçı ile evli olan Hasan Kundakçı'nın 2 çocuğu var.



HASAN KUNDAKÇI NEDEN ÖLDÜ?

Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı’nın tansiyon düşüklüğü şikayetiyle gittiği Kavacık’taki özel bir hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Selimiye Camii’nde çarşamba günü (18 Ocak) düzenlenecek törenin ardından Kundakçı’nın Zincirlikuyu Mezarlığında defnedileceği bildirildi.







