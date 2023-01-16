Gina Lollobrigida kimdir? Gina Lollobrigida neden hayatını kaybetti?

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 17:03

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 17:03

"Dünyanın en güzel kadını" lakaplı İtalyan sinema yıldızı Gina Lollobrigida hayatını kaybetti. Gina Lollobrigida'nın ölüm haberinin ardından yaşamı ve kariyeri merak edildi. İşte ayrıntılar...

GINA LOLLOBRIGIDA KIMDIR?

Gina Lollobrigida, 4 Temmuz 1927'de İtalya'nın Subiaco şehrinde doğdu. Bir mobilya imalatçısının kızı olup çocukluğunu bir dağ köyünde geçiren Lollobrigida, gençliğinde mankenlik ve ardından güzellik yarışmalarına katılıp başarılar elde etti. O zamanlarda İtalyan filmlerde görülmeye başlayan oyuncu, 1947'de İtalya güzellik yarışmasına girdi ve bu yarışmada 3. oldu. Gina Lollobrigida'nın güzelliği Hollywood'un ilgisini çekti ve 1953'te ilk Amerikan filmi olan "Şeytanı Yen"'de oynadı.

GİNA LOLLOBRİGİDA'NIN ÖZEL YAŞAMI

Gina Lollobrigida, 1949'da Yugoslavyalı fizikçi Milko Skofic'le evlendi ve çiftin bu evlilikten Milko Skofic Jr. adında bir çocukları oldu.

GİNA LOLLOBRİGİDA NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Gina Lollobrigida'nın ölüm nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte oyuncu, bir süredir İtalya'nın başkenti olan Roma'da bir hastanede tedavi görmekteydi.

GİNA LOLLOBRİGIDA'NIN FİLMOGRAFİSİ

Lucia di Lammermoor (1946)

Bu Şarabın Sevgisi (1946)

Siyah Kartalın Geri Dönüşü (1946)

Sevgi Ararken (1947)

Et Teslim Olacak (1947)

Ev Hakkındaki Bir Adam (1947)

Opera Hakkında Kızgın (1948)

Köprü Bekleyemez (1949)

Beyaz Çizgi (1949)

Bir Köpeğin Hikâyesi (1950)

Bayan İtalya (1950)

Şansın Çocukları (1950)

Alina (1950)

Beş Kentin Masalı (1951)

Küçük Caruso (1951)

Dört Yol (1951)

Love I Haven't... But... But (1951)

Dikkat! Haydutlar! (1951)

Bir Geceliğine Karı (1952)

Zaman Geçmiş (1952)

Fanfan la Tulipe (1952)

Gecenin Güzellikleri (1952)

Düzensiz Karı (1953)

Ekmek, Sevgi ve Düşler (1953)

Vefasızlar (1953)

Şeytanı Yen (1953)

Roma'nın Kadını (1954)

Ekmek, Sevgi ve Kıskançlık (1954)

Trapez (1956)

Soloman and Sheba 1959

Sonbahar Hatıraları (Come September) (1961)

Kızımın Babaları (1968)

Kötü Adamın Nehri (Bad Man's River) (1971)



















