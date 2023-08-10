Hasan Şıldık kimdir? Hasan Şıldık kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 10.08.2023 - 12:40

Güncelleme: 10.08.2023 - 12:40

Valiler Kararnamesi ile 57 ilin valisi değiştirildi, 16 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Hasan Şıldık, Şanlıurfa'ın yeni valisi oldu. Hasan Şıldık'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...



HASAN ŞILDAK KİMDİR?



1969 yılında Çanakkale’de dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Çanakkale’nin Ayvacık İlçesinde tamamladı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

1994 yılında Çanakkale Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başladı. Adaylık süresi içinde Denizli-Çardak ve Çanakkale-Eceabat İlçelerinde Kaymakam Vekili olarak görevlendirildi.

İngiltere’de 8 ay mesleki inceleme-araştırma çalışmalarına katıldı ve dil eğitimi aldı.

83. Dönem Kaymakamlık Kursunu tamamladıktan sonra 1997-2007 yılları arasında sırasıyla Antalya-İbradı ile Kars-Selim Kaymakamlığı, Adıyaman Vali Yardımcılığı ve Denizli-Çal Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

2007 yılında Mülkiye Müfettişliğine, 2010 yılında da Mülkiye Başmüfettişliğine atandı.

2011 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalından Yüksek Lisans derecesi aldı.

2013 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, demokrasiye müdahale eden darbe ve muhtıraların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu’nda görevlendirildi.

Daha sonra iki yıl süreyle Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün kuruluşu aşamasında kurumsal mevzuatının hazırlanması ve taşra teşkilatının oluşturulması çalışmalarında görev aldı.

2016-2017 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

2017-2018 yılları arasında Başbakanlık bünyesinde yer alan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu üyesi olarak görevlendirildi.

18 Mayıs 2018-17 Haziran 2020 tarihleri arasında Burdur Valisi olarak görev yaptı. 9 Haziran 2020 tarih ve 274 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Balıkesir Valiliği görevine atandı.

18 Haziran 2020 tarihinde Balıkesir ilinde göreve başladı.

HASAN ŞILDIK EVLİ Mİ?



Hasan Şıldık evli ve iki çocuk babasıdır.

