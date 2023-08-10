Yayınlanma: 10.08.2023 - 12:40

Güncelleme: 10.08.2023 - 12:40

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre; 57 ile yeni vali atandı. Adana Valiliğine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Valiliğine ise Adana Valisi Süleyman Elban getirildi. Öte yandan Antalya Valiliğine Hulusi Şahin, Manisa Valiliğine Enver Ünlü, Malatya Valiliğine Ersin Yazıcı, Kilis Valiliğine Tahir Şahin, Sakarya Valiliğine Yaşar Karadeniz, Trabzon Valiliğine ise Aziz Yıldırım görevlendirildi. Peki, Yeni Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz kimdir, nereli, kaç yaşında? Yaşar Karadeniz hangi görevlerde bulundu?

YAŞAR KARADENİZ KİMDİR?

1965 yılında Samsun'da doğdu. İlk ve Ortaöğretimini Samsun'da yaptı. 1983 yılında Samsun Teknik Lisesi Makine Bölümü'nü bitirdi. Aynı yıl girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1987 yılında mezun oldu.1988 yılında Amasya Valiliği'ne Kaymakam Adayı olarak atandı. Bu görevi sırasında bir yıl süreyle İngiltere'de bulundu. Kaymakam Vekilliği stajını Erzincan'ın Tercan İlçesinde yaptı.1991 yılında Kaymakamlık Kursu'nu bitirerek yeni ilçe olan Yozgat'ın Yenifakılı İlçesinin ilk kaymakamı olarak atandı.

Sırasıyla Konya-Taşkent, Hakkari-Çukurca, Ordu-Aybastı, Mardin-Yeşilli, Trabzon-Beşikdüzü, Çanakkale-Eceabat, Tekirdağ-Saray, Gaziantep-Nizip ve Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı ile Kastamonu Valiliği görevlerinde bulunan Yaşar KARADENİZ, 09.06.2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Manisa Valiliği görevine atanmış olup, 22.06.2020 tarihinde görevine başlamıştır.

2012 yılının Ocak ayında Türk İdareciler Derneği'nin Vali Galip Demirel Sosyal Hizmet Ödülünü kazandı. Günümüze gelinceye kadar, çeşitli kurumlardan çok sayıda takdirname aldı. 'Taşra İdaresinin Yeniden Yapılandırılması' konulu çalışmasının bir kısmı İçişleri Bakanlığı dergisinde makale şeklinde yayınlandı. Eceabat Kaymakamlığı sırasında, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'nın birçok yatırımını Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılmasını sağladı. 2003 - 2005 yılları arasında hükümetin Milli Parkla ilgili projelerinin tamamına yakını, ödeneği birliğe aktarılarak gerçekleştirildi. Bu uygulama, merkezi hükümet ödeneklerinin birlikler eliyle yatırıma dönüştürülmesinin ilk uygulamalarındandır. Bu şekilde Eceabat'ta gerçekleştirilen projelerden önemlileri şunlardır:

Conkbayırı -Kemalyeri Ring yolu

Şehitler Abidesi Ring yolu

Kabatepe - Anzak Koyu Genişletme ve İyileştirme

Şahindere Şehitliği Yapımı

Kocadere Şehitliği Yapımı

Şehitler Abidesi 35 m.lik rölyef ve Atatürk Heykeli yapımı

Şehitler Abidesi alt taban cam mozaikle Bayrak figürü yapımı

Şehitler Abidesi Otopark Yapımı ve Çevre Düzenlemesi

Kabatepe Ziyaretçi Dinlenme Merkezi Yapımı

Ana Tanıtım Merkezi Çanakkale Komutanları rölyefleri

Namazgah Tabyası, Kilitbahir Kalesi, Ertuğrul Tabyası Röleve, Restorasyon ve Fonksiyonlandırma Projelerinin hazırlanması;

Tekirdağ Saray Kaymakamlığı sırasında halk bağışlarıyla bir ilkokul ve bir kapalı spor salonu yapımını gerçekleştirdi.

Mardin Yeşilli Kiraz Festivali, Beşikdüzü Deniz ve Kültür Festivali ile Saray Bahar ve Kültür Festivallerinin başlatılmasını ve görevi süresince devamını sağladı.

Saray'daki görevi süresince gerçekleştirdiği dört festivalin bütçelerinin tamamına yakınını festival gelirleriyle karşılanmasını sağladı. Aldığı takdirnamelerden birisi bu konuda gösterdiği başarıdan dolayıdır.

Sosyal yardımlar açısından da farklı bir uygulama geliştirdi. Ailesinde çalışabilir güçte veya yaşta kimsesi bulunmayan aileler adına bankada hesap açtırarak SYDV'den her ay düzenli yardım almalarını sağladı. Bu uygulama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Şahin'e anlatılmış ve uygulama 'dul aylığı' adıyla ülke geneline yayılmıştır. Yine vakıftan, 110 öğrenci kapasiteli bir öğrenci yurdunu hizmete açtı. 200 öğrenci kapasiteli ikinci öğrenci yurdu inşaatının da başlamasını sağlamıştır.