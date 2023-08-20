Hasarlı bina kepçe operatörünün üzerine yıkıldı!

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesinde hasarlı bir binanın yıkımı esnasında bina kepçe operatörünün üzerine çöktü.

İHA
Yayınlanma: 20.08.2023 - 12:23
Hasarlı bina kepçe operatörünün üzerine yıkıldı!
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan Gaziantep’te hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ederken, Binevler mahallesinde bulunan ve depremlerde ağır hasar alan bir binanın yıkım çalışmaları esnasında aniden çöktü. 

Yıkım çalışması yapan kepçe operatörü ise enkaz altında kaldı. Enkazda kalan kepçe operatörünün kurtarılması için çalışmalar sürüyor.


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