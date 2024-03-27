Hasarlı binada eğitim sürüyor
İktidarın deprem bölgesindeki eğitim sorunlarına ilişkin çalışmaları da yetersiz kaldı.
Hatay’daki eğitim durumunu Cumhuriyet’e değerlendiren Eğitim-İş Hatay 1 No’lu Şube Başkanı Mustafa Günal, “Hatay’ın Samandağ ve Defne ilçelerinde devlet tarafından yapılmış bir tane bile okul yok. Hatay’da yaklaşık 70’e yakın konteyner kent var. Bunların 36 tanesinde de 8-10 derslik prefabrik okul bulunuyor. Tamamen seçime odaklı çalışılıyor. Burada yapılan konutlar göstermelik. Kura çekimlerinde konut kazanan yurttaşlarımızdan hiçbirine evleri daha teslim edilmedi. Hatta inşa edilmeden numarası belirlenerek kurada dağıtılan evler var” dedi.
Eğitim-İş Kahramanmaraş Şube Başkanı Fuat Kuyucu ise “Binası olmayan yüzlerce okul var. Bütün sağlam okullarda ikili eğitime geçildi ama birçok öğrenci hâlâ okulsuz. Öğrencilerimizin okul ihtiyacı bile karşılanmazken iktidar buradan nasıl seçim propagandası sürdürüyor anlaşılır değil” diye konuştu.
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