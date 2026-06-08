Eski AYM Başkanı Haşim Kılıç, CHP’de Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultayların iptal edilmesi kararına dair, "Keşke kapatılsaydı, bundan daha iyi olurdu. Kapatmadan çok daha ağır bir kararla karşı karşıya kaldık" dedi. Peki, Haşim Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli? Eski AYM Başkanı Haşim Kılıç hangi görevlerde bulundu?

HAŞİM KILIÇ KİMDİR?

Haşim Kılıç 13 Mart 1950 yılında Kırşehir'de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Yerköy'de okuduktan sonra 1968 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine girdi ve 1972 yılında mezun oldu. 1974 yılında Sayıştay Başkanlığı'nda denetçi yardımcısı olarak göreve başladı. Denetçi, başdenetçi unvanlarını aldıktan sonra 1985 yılında Sayıştay üyeliğine, beş yıl süren üyelikten sonra da 1990 yılında Turgut Özal tarafından Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Anayasa Mahkemesinin 7 Aralık 1999 günkü toplantısında, açık bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçildi. 7 Aralık 2003 tarihinde yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçildi. 22 Ekim 2007'de Tülay Tuğcu'nun yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalan Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçildi. 10 Şubat 2015 tarihinde, yaş haddinden emekliliğine 1 ay kala kendi isteğiyle emekli olmuştur.

HAŞİM KILIÇ HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Kılıç’ın görev yaptığı başlıca kurum ve pozisyonlar şöyle öne çıkmaktadır:

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı

Sayıştay Denetçiliği ve Başdenetçilik

Sayıştay Üyeliği

Anayasa Mahkemesi Üyeliği

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı