Hasköy Yahudi Mezarlığı'na saldırı: Adalet Bakanı Bozdağ'dan açıklama geldi

Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nde Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda çok sayıda mezarın taşı kırıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.

AA
15 Temmuz 2022 Cuma, 15:44
Hasköy Yahudi Mezarlığı'na saldırı: Adalet Bakanı Bozdağ'dan açıklama geldi
Abone Ol google-news

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Beyoğlu Hasköy Musevi Mezarlığı'nda bazı mezar taşlarının tahrip edilmesini kınadı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da Yahudi vatandaşlarımıza ait Hasköy Mezarlığı'ndaki bazı mezar taşlarının tahribini ve bu tahribi yapan saldırganları kınıyorum. Yahudi vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili adli soruşturma başlatmıştır" ifadelerini kullandı.

 

 


Hasköy Yahudi Mezarlığı saldırı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler