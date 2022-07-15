Hasköy Yahudi Mezarlığı'na saldırı: Adalet Bakanı Bozdağ'dan açıklama geldi
Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nde Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda çok sayıda mezarın taşı kırıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Beyoğlu Hasköy Musevi Mezarlığı'nda bazı mezar taşlarının tahrip edilmesini kınadı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da Yahudi vatandaşlarımıza ait Hasköy Mezarlığı'ndaki bazı mezar taşlarının tahribini ve bu tahribi yapan saldırganları kınıyorum. Yahudi vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili adli soruşturma başlatmıştır" ifadelerini kullandı.
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