Hasta çocuklar için kurulan Bir Dilek Tut Derneği 25 yaşında: ‘Dilek’ler güç veriyor

Yayınlanma: 28.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 28.01.2025 - 04:00

Türkiye’de her yıl 15 bin çocuk riskli hastalıklara yakalanıyor. Bu çocukların dileklerini gerçekleştiren Bir Dilek Tut Derneği, her yıl hedef büyüterek daha çok çocuğun hayaline kavuşması için çalışıyor.

Carole Hakko tarafından 5-18 yaş arasındaki riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların dileklerini gerçekleştirerek onlara umut aşılamak için 2000 yılında kurulan dernek, 2009 yılından itibaren “Make-A-Wish Uluslararası Vakfı”nın Türkiye temsilcisi oldu. Bugüne kadar 5 bin 433 çocuğun dileğini gerçekleştiren derneğin 370 gönüllüsü bulunuyor.

Bu yıl 25. yaşını kutlayan derneğin genel müdürü Özlem Özen ile konuştuk.

Make-A-Wish Türkiye / Bir Dilek Tut Derneği’nin 25. yılını kutluyorsunuz. Bu süreçte derneğin öne çıkan başarıları nelerdir?

25 yıl, binlerce çocuğun hayalini gerçekleştirerek umut ve mutluluk dolu hikâyelere şahitlik ettiğimiz bir yolculuk oldu. 2024 yıl sonu itibarıyla Türkiye’nin her bölgesinden, 5 bin 433 çocuğun dileği gerçekleşti. En büyük başarımız, riskli hastalıklarla mücadele eden bu çocuklara tekrar çocukluklarını hatırlatmak ve onlara umut, güç ve neşe vermek. 25 yıl istikrarlı bir şekilde büyümek gerçekten çok büyük bir başarı. Bunun için kurumsal işbirlikleri ve doğru kampanyalar sayesinde farkındalık yaratıp daha fazla kaynağı bu çocuklar için harekete geçirdik. Geçtiğimiz iki yıl deprem bölgesinde özel bir proje gerçekleştirerek depremden etkilenen çocukların hayallerini önceliklendirdik. Ekip olarak iki yıldır bölgeye giderek dilek çocukları ve aileleriyle bir araya gelmek, bizim için unutulmaz bir deneyimdi.

‘ÇOCUKLARA UMUT OLDUK’

Pandemi ve deprem gibi zorlu dönemlerde dernek olarak nasıl bir strateji izlediniz?

Bu gibi kriz dönemlerinde daha dayanıklı olabilmek için hem ekip olarak daha fazla bir araya geldik hem de teknolojiyi kullanarak kaynaklarımızı etkin bir şekilde yönetmeye çalıştık. Pandemi sürecinde dijital platformlar aracılığıyla çocuklarımıza ulaştık, çevrimiçi dilek alım-dilek gerçekleştirme projeleri başlattık. Depremde ise sahada olmaya özen gösterdik; destek veren bağışçılarımız sayesinde bu zor zamanlarda çocuklara umut olabildik.

Bu yılki etkinlik planlarınızda neler var?

2025, bizim için hem yoğun hem de heyecan verici bir yıl olacak. Şubat ayında deprem bölgesini ziyaret etmek istiyoruz. Bu yıl gönüllü gamer’larımız sayesinde dilek çocuklarımız için birkaç online ve offline oyun etkinliği yapacağız. Mayıs ayında, sanatla iç içe bir etkinlik planımız var. Bunların yanı sıra, “Wish Talks” adında YouTube üzerinden yayımlayacağımız bir program başlatıyoruz. Bu programda, ünlüler kendi hayallerini ve hayal kurmanın hayati önemini anlatacak. Hayal kurmak umut beslemek için çok önemli. Bir Dilek çocuğumuzun annesinin söylediği söz hep kulağımda çınlıyor “Umut hayatı yaşanır kılıyor aslında” demişti. Yaptığımız tüm etkinliklerde amacımız bilinirliğimizi artırarak kaynak geliştirmek ve daha fazla çocuğun hayalini geliştirmek. Türkiye’de her yıl 15 bin çocuk riskli hastalıklara yakalanıyor. Biz de her yıl hedeflerimizi büyüterek daha fazla çocuğun hayalini gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

25. YILA ÖZEL ETKİNLİKLER

Size katkı vermek isteyenler ne yapmalı?

Her katkı çok önemli; çoğu zaman ufak bir desteğin bile nasıl büyük farklar yarattığını görüyoruz. Bu nedenle, web sitemiz üzerinden veya resmi sosyal medya hesaplarımızdan paylaştığımız linklerden bize bağış yapılabilir. Bağışın azı çoğu olmaz, öğrencisinden emeklisine çocuklara katkıda bulunmak isteyen herkes bize destek olabilir. Çok sevdiğimiz bir kampanyamızda da belirttiğimiz gibi “Bir Lira Bile Yeter!” Bu yıl daha fazla iletişim kurarak daha geniş kitlelere ulaşmayı planlıyoruz.

25. yıl için ne gibi projeleriniz var?

25 yıl, önemli bir gelenek ve başarıyı temsil ediyor. Bu nedenle, yıl boyu sürecek bir dizi etkinlik planladık. Belgesel ve kitap projelerimiz yolda; bu projelerde, çocuklarımızın hikâyelerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, yıl boyunca farklı etkinliklerle hem bağışçılarımızın hem de kamuoyunun desteğini daha da artırmayı amaçlıyoruz.

HASTANELER YÖNLENDİRİYOR

Hastanelerle olan ilişkileriniz hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Hastaneler, bizim için en önemli bağlantı noktalarından biri. Doktorlar ve sağlık ekipleri riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların ailelerini bize yönlendiriyor, çünkü umudun önemini en iyi onlar biliyor. Sadece çocukluk dönemi kanseri değil, birçok hayati risk taşıyan hastalık kapsamımıza giriyor. Ender rastlanan hastalıklar, bazı böbrek ve kan hastalıkları, bazı nörolojik hastalıklarla mücadele eden ve organ nakli olan çocuklara ulaşıyoruz. Bazen de bizi dileği gerçekleşmiş diğer çocukların ailelerinden duyuyorlar. Bu ilişkiler sayesinde, daha fazla çocuğun hayalini gerçekleştirme şansı buluyoruz.

Gönüllülerinizin rolü nedir ve bu ağı geliştirmek için neler yapıyorsunuz?

Gönüllülerimiz olmadan, bu kadar geniş bir etki yaratmamız mümkün olmazdı. Bu yıl, ürkiye çapında daha geniş bir gönüllü ağı oluşturmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin her ilinde çok tanınır olmak için gönüllüler büyük önem taşıyor.