Rektör 'bıçak parası' eleştirilerine böyle yanıt verdi: Ben Hakan Fidan değilim
Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof Dr İsmail Hakkı Özölçer, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde profesörlerin bıçak parası aldığı yönündeki eleştirileri yanıtlarken "Ben Hakan Fidan değilim. Hastalara söylüyorum. Gece gündüz hastaneye gidip hastalara bu konuda şikayeti olan var mı diyorum. Polisin yapamadığını ben yapamam" dedi.
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü İsmail Hakkı Özölçer, bugün düzenlediği basın toplantısında Tıp Fakültesi'nde bıçak parası alındığı yönündeki iddiaları yanıtladı.
Özölçer, bıçak parasının Türkiye'nin sorunu olduğunu ifade eden Özölçer, konuyla ilgili açıklama yaparken Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'a atıf yaptı.
Özölçer şöyle konuştu:
"Sadece bizim sorunumuz değil. Sağlık Bakanlığı tüm muayeneleri kapattı. Ama üniversitelerde öyle değil. Bizim hocalarımız muayene açıyor. Ben Hakan Fidan değilim. Hastalara söylüyorum. Gece gündüz hastaneye gidip hastalara bu konuda şikayeti olan var mı diyorum. Bıçak parası konusunda şikayetiniz varsa gereğini yapalım. Ama polisin yapamadığını ben yapamam. Hastalardan para alan doktor varsa gereğini yaparım. Ama hastalar isim vermek istemiyor. Bu bahsettiğimiz konu asla tüm doktorları kapsamaz. Sorun belki yüzde 5'i bulur. Ama suyu bulandırmaya yetiyor. Can korkusu olan hastadan hiç bir doktor para alamaz"
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