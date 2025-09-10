Kocaeli'nde korkunç olay: Hastanenin 5'inci katından atlayarak yaşamına son verdi!

Umuttepe'de saat 22.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; psikiyatri hastası olduğu öğrenilen Rasim Osman, hastanenin 5'inci katında bulunduğu sırada camı kırarak kendini boşluğa bıraktı. Osman, binanın balkon kısmına düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden alınan Rasim Osman, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Ancak Osman, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.