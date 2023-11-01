Hastanedeki cihaz eksikliğini dile getiren doktorun başına gelmeyen kalmadı: Soruşturmayla gözdağı

Yayınlanma: 01.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 01.11.2023 - 04:00

Ankara Etlik Şehir Hastanesi ortopedi bölümündeki cihaz eksikliği ve aksayan ameliyatlar, bir hekime açılan soruşturma tutanağı ile gözler önüne serildi. Ortopedi, travmatoloji ve el cerrahisi uzmanı Dr. İbrahim Faruk Adıgüzel, “yaraları kapatma” işleminde kullanılan dermatom cihazının eksikliğini başhekimliğe iletti. İddiaya göre Adıgüzel, daha sonra bir çalışması için etik kurul onayı alamaması nedeniyle görüştüğü başhekim Prof. Dr. Ahmet Fırat ile tartıştı. Başhekimin kendisine hakaret ettiğini söyleyen Adıgüzel’e bu tartışmanın üzerine soruşturma açıldı ve ameliyatlara asistan alması yasaklandı.

Dr. Adıgüzel’in başhekim Dr. Fırat ile tartışması sonucunda açılan soruşturma tutanaklarına Cumhuriyet ulaştı. Tutanakta, Adıgüzel’in, “hastanedeki cihaz eksikliği nedeniyle özellikle deprem bölgesinden hastaneye sevk edilen çok sayıda hastanın, cihaz eksikliği nedeniyle ameliyatlarının bekletildiği, yara kapatma cihazı olan dermatom cihazının ortopedi bölümünde kullanılır halde bulunmadığı” ifadelerine yer verildi.

ELDEKİ DE ÇALIŞMADI

Adıgüzel, soruşturmaya ilişkin verdiği savunmasında, “Deprem bölgesinden gelen hastaların birçoğunun kol ve bacaklarında, ezilmeler ve kopmalar vardı. Malzeme eksikleri ve bu eksiklerin temini konusundaki ısrarım dolayısıyla günden güne hastane yönetimi tarafından şahsıma mobbing yapılmaya başlandı” ifadelerini kullandı.

Depremin 3. gününden sonra gelen hastalar için “dermatom cihazına” ihtiyaç duyulduğunu ancak ellerindeki cihazın “bıçaklarının bulunmadığını” belirten Adıgüzel, şunları kaydetti:

“14 Şubat’ta bir hastanın ameliyatı için istenilen dermatom cihazı temin edilmediği için mevcut randıman vermeyen tek cihazla tedaviye devam etmek zorunda kalındı, ancak elimizdeki mevcut cihaz da çalışmadı. Plastik cerrahi kliniğinden kişisel ilişkilerimizi kullanarak başka bir cihaz bir şekilde temin edildi. Cihaz teminindeki aksaklık nedeniyle ameliyat yaklaşık üç saat uzadı.”

‘6 GÜN BEKLETİLDİ’

Deprem bölgesinden gelen bir bebeğin ameliyat için 23 Şubat’tan itibaren altı gün aç bırakıldığını ancak “dermatom” cihazı edinilemediği için her seferinde ameliyatının iptal olduğunu iddia eden Adıgüzel, “Altı günlük süreçte açık yaralardan dolayı enfeksiyon oranlarında artış oldu” ifadelerini kullandı. Adıgüzel, bir başka hastanın ameliyatı için ise söz konusu cihazın plastik cerrahi kliniğince edinileceğinin söylendiğini kaydederek, “Cihazın kullanım aşamasına gelindiği zaman plastik cerrahi tarafından cihaza kendilerinin ihtiyacı olduğu söylenerek cihaz verilmediğini, hastanın açık yarayla ameliyattan çıkarılmak durumunda kalındığını” aktardı.

Dr. İbrahim Faruk Adıgüzel, “tarafına sekreter tahsis edilmediğini, poliklinik hizmetlerini tek başına yapmasının uygun görüldüğünü, adına doktor odası tahsis edilmediğini” de kaydetti. Cumhuriyet’in ulaşmaya çalıştığı başhekimlik yetkilileri konu hakkında açıklama yapmadı.