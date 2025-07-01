Hastaneden taburcu edildi, parkta ölü bulundu!

Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi 1079 Sokak üzerinde yer alan Ali Peçen Zeytin Park'ta saat 08.30 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; parktaki bankta oturur şekilde hareketsiz kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede ulaşan sağlık ekibi, banktaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Muratpaşa Suç ve Araştırma ile Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede, ölen kişinin üzerinde Murat Serttaş (48) adına kayıtlı kimlik bulundu. Ölen kişinin çene altında dikiş izi, kolunda ise pansuman izine rastladı.

HASTANEDEN DÜN TABURCU EDİLMİŞ!

Ekipler, Serttaş'ın dün Atatürk Devlet Hastanesi'ne gittiğini, dün saat 15.00 sıralarında taburcu edildiğini belirledi. Serttaş'ın cansız bedeni savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.



