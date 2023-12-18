'Hatalı şerit değiştirme' kazaya neden oldu: 2 yaralı

Ümraniye’de seyir halindeki bir araç, hatalı şerit değiştirince, sağ şeritten gelen başka bir araca çarptı. Kazada iki aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 18.12.2023 - 07:45
'Hatalı şerit değiştirme' kazaya neden oldu: 2 yaralı
Abone Ol google-news

İstanbul Ümraniye ilçesi, İstanbul Çevre Yolu Kadıköy istikametinde, 21.30 sıralarında sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 BYG 409 plakalı araç, seyir halindeyken hatalı şerit değiştirince, sağ şeritten gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CDB 619 plakalı araca çarptı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle iki araç da bariyerlere çarparak metrelerce sürüklendi. Kazada iki aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yolda seyir halindeki diğer araç sürücüleri tarafından sağlık ekiplerine haber verildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüleri hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


İlgili Haberler

İngiltere'deki dev maçta kazanan çıkmadı! Liverpool'dan tam 34 şut...

İngiltere'deki dev maçta kazanan çıkmadı! Liverpool'dan tam 34 şut...
Cumhur İttifakı'nda Ankara adayları netleşiyor: Turgut Altınok ağırlık kazandı

Cumhur İttifakı'nda Ankara adayları netleşiyor: Turgut Altınok ağırlık kazandı
İstanbul Eyüpsultan'da katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü 31 yaralı

İstanbul Eyüpsultan'da katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü 31 yaralı

En Çok Okunan Haberler