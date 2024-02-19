Hatay, İskenderun’da aranması bulunan 10 şahıs yakalandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 21:35
Hatay, İskenderun’da aranması bulunan 10 şahıs yakalandı
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İskenderun ilçesinde 18 Şubat tarihinde polis ekiplerince genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla kapsamlı denetimler yapıldı. Bu denetimler kapsamında; 486 kişi, 226 araç ve 171 motosiklet sorgulandı. Yapılan kontroller sonucunda 3 araç trafikten men edildi.

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Ayrıca farklı suçlar nedeniyle aranan 10 kişi, denetimler sırasında tespit edilerek yakalandı. Güvenlik güçlerince yapılan aramalarda; 15 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 106 adet captagon, 12 gram sentetik kannabinoid ve 7 adet ecstasy olmak üzere çeşitli maddeler ele geçirildi.


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