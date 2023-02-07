Manisa Valisi Yaşar Karadeniz kimdir?

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 18:28

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 20:15

Yaşar Karadeniz, 9 Haziran 2020'de, 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Manisa Valiliği görevine atandı ve 22 Haziran 2020'de göreve başladı. İşte ayrıntılar...

MANİSA VALİSİ YAŞAR KARADENİZ KİMDİR?

Yaşar Karadeniz, 1965'te Samsun'da doğdu. İlk ve Ortaöğretimini Samsun'da yaptı. 1983 yılında Samsun Teknik Lisesi Makine Bölümü'nü bitirdi. Aynı yıl girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1987'de mezun oldu. 1988'de Amasya Valiliği'ne Kaymakam Adayı olarak atandı. Bu görevi sırasında bir yıl süreyle İngiltere'de bulundu. Kaymakam Vekilliği stajını Erzincan'ın Tercan İlçesinde yaptı. 1991 yılında Kaymakamlık Kursu'nu bitirerek yeni ilçe olan Yozgat'ın Yenifakılı İlçesinin ilk kaymakamı olarak atandı.

Sırasıyla Konya-Taşkent, Hakkari-Çukurca, Ordu-Aybastı, Mardin-Yeşilli, Trabzon-Beşikdüzü, Çanakkale-Eceabat, Tekirdağ-Saray, Gaziantep-Nizip ve Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı ile Kastamonu Valiliği görevlerinde bulunan Yaşar Karadeniz, 22 Haziran 2020'de Manisa Valisi olarak göreve başladı.