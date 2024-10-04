Çocuklarınız ve sizin için yeni bir dost! Küçük evler için ideal 7 aile dostu köpek cinsi

BICHON FRISE

Bichon Frise, küçük ve sevimli bir köpek olup, alerjisi olanlar için de uygun bir cinstir çünkü tüy dökmez. Neşeli ve oyuncu yapısıyla hem çocuklar hem de yaşlılar için ideal bir ev arkadaşıdır. Bakımı kolay ve apartman yaşamına oldukça uygundur.