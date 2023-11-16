Hatay'da 8 katlı bina korna sesiyle yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır hasar oluşturduğu Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi.

İHA
Yayınlanma: 16.11.2023 - 09:16
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Hatay'ın Hassa ilçesi Girne Mahallesi’nde de ekipler yıkım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Girne Mahallesi’nde 8 katlı bir binaya iş makinasıyla zarar veren operatör, binayı korna sesiyle yıktı.

Sorunsuz olarak gerçekleşen yıkım anı cep telefonu kamerasına yansıdı.


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