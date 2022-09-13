Hatay'da 84 adrese uyuşturucu operasyonu: 55 gözaltı

Hatay'da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 14 ilçede 84 adrese düzenlenen operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
13 Eylül 2022 Salı, 17:01
Hatay'da 84 adrese uyuşturucu operasyonu: 55 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik, 14 ilçede 84 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

MATERYALLERE EL KONULDU

Adreslerdeki aramada 12 ruhsatsız silah, 118 fişek, 116 gram metamfetamin, 14 gram eroin, 76 captagon hap, 347 gram esrar, 15 kök kenevir, 4 hassas terazi ve 5 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi, 55 şüpheli gözaltına alındı.


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