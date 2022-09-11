Sakız kutusundan uyuşturucu çıktı
Antalya’da jandarmanın yol kontrol noktasında durduğu yolcu otobüsünün bagajındaki sırt çantasında sakız kutusunun içinde 15 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Antalya Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri ile birlikte gerçekleştirilen önleme aramasında Güney jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu.
Durdurulan otobüsün bagaj kontrolünü yapan ekipler “Karbon” isimli hassas burunlu narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine bir sırt çantasında arama gerçekleştiren ekipler, çanta içerisinde bulunan bir sakız kutusunda 15 gram kubar esrar buldu.
Ö.Y. isimli şahsa ait olan çantaya ve uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.
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