Hatay'da fırtına yaşamı olumsuz etkiledi

Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, bir binadaki güneş enerjisi paneli devrildi.

Hatay'da fırtına yaşamı olumsuz etkiledi
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AA
Yayınlanma: 01.04.2025 - 17:19

Hatay'da sabah saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle kentteki bazı binaların ve Akçay Mahallesi'ndeki sebze halinin çatısı uçtu.

Bazı direkler ile trafik sinyalizasyonları zarar gördü ve bir binadaki güneş enerjisi paneli devrildi.

Dörtyol ilçesinde de fırtına nedeniyle Altınçağ Mahallesi'ndeki elektrik telleri zarar gördü.

Fırtınanın etkisini sürdürdüğü kentte, çeşitli güvenlik önemleri alındı.


Etiketler: #hatay #Fırtına #Bina

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