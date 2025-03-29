Hatay'da hüzünlü bayram... 'Sabırlı olmaya çalışıyoruz'

Yayınlanma: 29.03.2025 - 15:30

Güncelleme: 29.03.2025 - 15:39

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 24 bin 147 kişinin hayatını kaybettiği Hatay'da, Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklar ziyaretçilerin akınına uğradı.

Özellikle merkez Antakya ilçesi Narlıca mahallesinde oluşturulan Deprem Şehitleri Mezarlığı, bugün sabah saatlerinden itibaren yakınlarının kaybeden Hataylılarla dolup taştı. Ramazan Bayramı arifesinde yakınlarının mezarlarını temizleyip, çiçek bırakan Hataylılar dua etti. Duygusal anların yaşadığı mezarlıkta Hataylılar gözyaşı döktü.

"YAŞAMIMIZI SÜRDÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Depremde ailesinden 7 kişiyi kaybede ve acıların hale taze olduğunu belirten Mehmet Yılmaz, "Büyük felakette eşimi, 2 oğlumu, annemi, babamı, kardeşimi ve ağabeyimi kaybettim. Şuan 12 yaşında bir kızım var onunla birlikte yaşamımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Allah bir daha böyle bir acı günü yaşatmasın sabırlı olmaya çalışıyoruz. Bayram temizliğini bakımını yaptım yarın yine geleceğim" dedi.