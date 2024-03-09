Hatay’da işçi servisi devrildi: Yaralılar var!
İskenderun ilçesinde vardiyadan çıkan işçileri taşıyan servisin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
İskenderun Payas D-91 karayolu Karayılan Mahallesi mevkiinde bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; vardiyadan çıkan işçileri taşıyan 31 PBT 71 plakalı servisin devrildiğini gören yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İNCELEME BAŞLATILDI!
Olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 işçi ve şoför ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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