Hatay'da işçi servisi, hafriyat kamyonuna çarptı: 16 kişi yaralı

Hatay'ın Erzin ilçesinde hafriyat kamyonuna arkadan çarpan minibüsteki sürücü ile 15 işçi, yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 06.12.2023 - 17:17
Hatay'da işçi servisi, hafriyat kamyonuna çarptı: 16 kişi yaralı
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Kaza, saat 15.30 sıralarında Hatay'ın Erzin ilçesindeki Hanifi Soylu Bulvarı'nda meydana geldi.

Harun Büyüköztürk yönetimindeki 31 AFM 355 plakalı işçi taşıyan minibüs, kavşaktan dönen Seyhan Uyanık'ın kullandığı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada sürücü ile minibüsteki 15 kişi, yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü. 16 yaralının durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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