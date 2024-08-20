Hatay'da masaj salonlarında denetim: 21 yabancı uyruklu kadın yakalandı

Hatay'da emniyet güçlerinin SPA ve masaj salonlarına gerçekleştirdiği denetimlerde çalışma izni olmayan yabanca uyruklu 21 kadın yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 20.08.2024 - 13:12
Hatay'da masaj salonlarında denetim: 21 yabancı uyruklu kadın yakalandı
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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Ağustos’ta İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarına yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde, çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 21 kadın yakalandı.

Kadınların 2'sinin ise fuhuş yaptığı tespit edildi. İş yeri sahipleri hakkında yasal işlem yapılırken, kadınlar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.


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