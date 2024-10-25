Hatay'da otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var!

Hatay'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Hatay'da otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var!
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AA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 16:38

Servet Mecit'in (31) kullandığı 07 BOS 294 plakalı otomobil, Kırıkhan-Hassa karayolu Deliçay mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Etiketler: #hatay #otomobil #kaza

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