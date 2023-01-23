Hatay’da soba zehirlenmesi: Yaşlı adam yaşamını yitirdi

Hatay’ın Erzin ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 81 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 10:16
Hatay’da soba zehirlenmesi: Yaşlı adam yaşamını yitirdi
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Hatay’ın Erzin ilçesine bağlı İsalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Cemal Tabar’ın yaşadığı evden kokular geldiğini fark eden komşuları Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede sobadan sızan karbonmonoksit gazından Tabar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 

Tabar'ın cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. 



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