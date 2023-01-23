Hatay’da soba zehirlenmesi: Yaşlı adam yaşamını yitirdi
Hatay’ın Erzin ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 81 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.
Hatay’ın Erzin ilçesine bağlı İsalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Cemal Tabar’ın yaşadığı evden kokular geldiğini fark eden komşuları Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede sobadan sızan karbonmonoksit gazından Tabar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Tabar'ın cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mansur Yavaş adayını açık açık ilan etti!
- Sinan Ateş'in ailesinde Erdoğan'a sert tepki
- ‘Cumhurbaşkanı aday olamaz’ diyen AKP’liler
- Erdoğan seçim için net tarih verdi
- Zafer Partisi'nden istifa edip İYİ Parti'ye geçti!
- İsveç Konsolosluğu çalışanları cama yazı astı
- Kocaeli'de korkunç patlama
- Oğuzhan Uğur'dan heyecanlandıran Kılıçdaroğlu paylaşımı
- RTÜK üyesi Taşcı'dan Kütahyalı'ya dava
- Seçim tarihi çıkışı