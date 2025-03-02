Hatay’da taksi sulama kanalına devrildi, sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde kontrolden çıkan ticari taksi sulama kanalına devrildi. Kazada, sürücü Paşa Yardımcı hayatını kaybetti.

Hatay’da taksi sulama kanalına devrildi, sürücüsü hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 02.03.2025 - 15:17

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği ticari taksi sulama kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Yardımcı, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sürücünün cansız bedeni, cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Paşa Yardımcı’nın geçmiş dönemde Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi’nde muhtarlık yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #hatay #Kırıkhan #taksi

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