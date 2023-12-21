Hatay’daki çadır kentte yangın paniği... Kısa sürede büyüdü!
Antakya'daki çadır kentte bulunan bir çadırda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangın kısa sürede büyürken, çadır kullanılamaz hale geldi.
Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Aksaray Mahallesi’ne bağlı Şükrü Balcı Caddesi'nde bulunan çadır kentte yangın çıktı.
DİĞER ÇADIRLARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ!
Çadır kentte çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çadırın yandığını gören yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle, diğer çadırlara sıçramadan yangın söndürüldü.
Çıkan yangından dolayı çadır kullanılamaz hale geldi.
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