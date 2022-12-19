Hatay'daki depremde 'hasar tespit' çalışmaları sürüyor: 6 ev mühürlendi
Hatay'da önceki akşam saatlerinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, ilçede şu ana kadar tehlike arz eden 6 evin boşaltılarak mühürlendiğini söyledi.
Kentte önceki gün saat 21.13'te meydana gelen depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor. 11,67 kilometre derinlikte meydana gelen depremden dolayı Kırıkhan ilçesindeki birçok evde hasar oluştu. Hasar tespit edilen evler boşaltılarak belediye ekiplerince mühürlendi.
İncelemelerin sürdüğü Kırıkhan ilçesindeki Özyörük Mahallesi’nde 6 ev boşaltılarak mühürlendiği bildirildi.
Depremden dolayı ilçede büyük bir panik yaşandığını söyleyen Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, “Süresi kısa bir depremdi. Allah esirgesin eğer süre biraz daha uzun olmuş olsaydı, gördüğümüz binaların belki hiçbiri yerinde olmayacaktı. Kullanılamaz halde olan binalarımızda hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. Bazı evleri biz resmi olarak mühürledik. İnşallah bundan sonraki süreç içerisinde de tedbirlerimiz daha ciddi bir şekilde alırız diye düşünüyorum. Dün akşam depremin ardından 20’nin üzerinde bir ihbar aldık. Gece saatlerinde 6 evi mühürledik. Bugün de gelen ihbarlar var, bölgede çalışmalarımız devam ediyor’’ dedi.
GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİK'
Mahalle sakini Fatma Deveci korktukları için sokakta sabahladıklarını söyledi. Mahalle halkından Elif Şahin ise ‘’Eşim de, ben de rahatsızım. Çok korktuk, her yer zarar görmüş’’ diye konuştu. Mustafa Şahin de ‘’Depremden dolayı çatlaklar meydana geldi. Evin girişindeki istinat duvarı yıkılmak üzere” dedi.
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