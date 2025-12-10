Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu Umman’a gitti: MSB'den açıklama!

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun, resmi temaslarda bulunmak üzere Umman’a gittiği duyuruldu.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu; Muskat Büyükelçiliğimizi ziyaret etti, Umman Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah bin Khamis bin Abdullah Al Raisi ve Umman Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Khamis Hammad Sultan Al-Ghafri’e makam ziyareti gerçekleştirdi. Orgeneral Kadıoğlu, ziyaret sonrasında Deniz Güvenlik Merkezi ile Askerî Teknik Kolejinde incelemelerde bulundu."