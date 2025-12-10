Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.12.2025 14:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu Umman’a gitti: MSB'den açıklama!

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun resmi temaslarda bulunmak üzere Umman’a gittiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun, resmi temaslarda bulunmak üzere Umman’a gittiği duyuruldu.

Image

 

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu; Muskat Büyükelçiliğimizi ziyaret etti, Umman Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah bin Khamis bin Abdullah Al Raisi ve Umman Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Khamis Hammad Sultan Al-Ghafri’e makam ziyareti gerçekleştirdi. Orgeneral Kadıoğlu, ziyaret sonrasında Deniz Güvenlik Merkezi ile Askerî Teknik Kolejinde incelemelerde bulundu."

Image

