Havada panik anları... İstanbul'a geri döndüler: Hem THY hem de Pegasus uçağına yıldırım düştü!

Yayınlanma: 11.12.2024 - 09:26

Güncelleme: 11.12.2024 - 09:27

İstanbul’dan kalkan THY’nın TK868 sefer sayılı İstanbul - Abu Dabi uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra geri dönüş kararı aldı.

PİLOTTAN AÇIKLAMA

THY uçağına, kalkışından kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti. Yıldırım sonrası yaşananları yolculara açıklayan kamptan pilot, kontrol amacıyla uçağın İstanbul’a geri döndüğünü duyurdu.

THY uçağından bir süre sonra Pegasus uçağına da yıldırım isabet etti.

THY’nin Ardından Pegasus Uçağına da Yıldırım Düştü



Pegasus Havayolları'nın Sabiha Gökçen - Çukurova seferini gerçekleştiren TC-RFH tescilli Airbus A321neo tipi uçağına, kalkıştan kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti.



Bu durum üzerine pilotlar, uçağın incelenmesi için Sabiha… pic.twitter.com/ozS1OM5O5r — HavaSosyalMedya (@HavaSosyalMedya) December 10, 2024

İstanbul’dan kalkan PC2088 sefer sayılı Çukurova uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra yıldırım düşmesi olayı yaşadı. Uçak İstanbul’a geri döndü.